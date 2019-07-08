Инцидент на «Рустави 2» связан с кампанией Саакашвили, заявила Захарова

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P. S. " на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

"У Саакашвили началась предвыборная кампания. Она и не прекращалась. Но сейчас стартовала фаза "последний бой". Всеми путями он будет прорываться к власти. Жёстко, цинично, любой ценой. Даже ценой тотального раскола общества. Рустави-2 — инструмент его политики. Маргинализация не пугает, она тоже элемент беспринципной борьбы. Думаю, что стержнем информационной кампании, как это было на Украине, станет заочная односторонняя риторика с Путиным", — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.

При этом бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в связи с руганью грузинского тележурналиста в адрес президента России заявил, что против истеричности и эпатажа.