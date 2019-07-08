Песков прокомментировал угрозы для судоходства в Баренцевом море

Нет никакой информации о том, что судоходству в Баренцевом море что-либо угрожает в связи с ЧП, в результате которого погибли 14 российских подводников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили 6 июля на Серафимовском кладбище в Петербурге.

"Не было никакой информации, которая свидетельствовала бы о наличии каких-то угроз. Соответственно, здесь нечего совершенно говорить", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, безопасно ли сейчас судоходство в Баренцевом море.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова, якобы сказанные одним из высокопоставленных участников траурной церемонии о том, что моряки ценой своей жизни не допустили катастрофы планетарного масштаба, пресс-секретарь президента ответил, что не может этого сделать, так как не располагает информацией, "имели ли они место или не имели место, кто их сказал, какой представитель высокопоставленный ".