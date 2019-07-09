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Песков объяснил природу выходки Габунии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 29 24 минуты назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выходка грузинского телеведущего, оскорбившего Владимира Путина, является результатом попустительства властей.
«Я это оставляю без комментариев. Я лишь хочу вам напомнить, что еще вчера мы говорили о том, что подобные хамские выводы являются ни чем иным, как производным от попустительства тем, кто разжигал и разжигает русофобскую истерику. Вот это является с нашей точки зрения очень опасным элементом, безусловно, безумно опасным», — цитирует Пескова РИА «Новости».
По его словам, ответственность грузинских властей лежит на том, что они в принципе допускают подобное.
«Конечно, мы же с вами были свидетелями за последние недели целой серии событий русофобского, такого, экстремистского характера», — отметил Песков.
В воскресенье на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего.
Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала. В Кремле высказывания телеведущего сочли «большим позором для грузин».
Эксперты считают, что Грузия потеряет миллионы долларов в случае введения Россией новых санкций.
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Комментарии1
Политика , Дмитрий Песков , Георгий Габуния , Владимир Путин , РИА Новости
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