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Грузинский народ стал заложником «политических мракобесов», заявили в ГД 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Грузинский народ оказался заложником "политических и телевизионных мракобесов", реагировать на ругань телеведущего оппозиционного канала "Рустави 2" в адрес российского руководства Москве никак не стоит, считает зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P. S. " на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
"В наших отношениях до улучшения политического климата в Тбилиси вряд ли что-то изменится, мы и так не в самых приятельских отношениях. Мне жаль, что сегодня простой грузинский гражданин, по сути, стал заложником и политических, и телевизионных мракобесов", — сказал Бальбек РИА Новости.
"Уверен, нам никак не стоит реагировать, потому что площадная брань в адрес лидера другой страны — это показатель слабости", — подчеркнул парламентарий.
Он также заметил, что президент и премьер Грузии до недавнего времени всячески потакали радикалам в грузинском обществе.
"Те, почувствовав поддержку, решили выплеснуть это в прямом эфире, а, осознав удар по политическому имиджу страны, конечно же, официальный Тбилиси начал говорить о недопустимости подобного", — считает он.
В ночь на понедельник у здания "Рустави 2"собрались сотни жителей Тбилиси. Они закидали здание телекомпании яйцами, требовали уволить тележурналиста и гендиректора. Руководство телекомпании заявило о прекращении вещания до "полного обеспечения безопасности телекомпании и журналистов". В понедельник утром "Рустави 2" возобновил вещание: в эфир вышли утренние передачи.
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Политика , Руслан Бальбек , Владимир Путин , МИД , Госдума , РИА Новости , Грузия , Москва
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