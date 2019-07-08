«Это беда Грузии»: Захарова о скандале с ведущим 

Оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес Владимира Путина — это «беда», заявила радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Вчера Габуния в эфире канала «Рустави 2» на русском языке оскорбил президента РФ, в том числе матом. Журналист выразил уверенность, что на красивой грузинской земле нет места такому «созданию», как Путин, назвал российского лидера оккупантом, а также оскорбил его родителей.
«Это беда Грузии», — ответила Мария Захарова на просьбу прокомментировать слова Габунии.
Официальный представитель МИДа больше ничего не добавила по этой теме и пока не комментировала ее другим СМИ и в своих социальных сетях.
Ранее поступок Георгия Габунии осудил его работодатель. Генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за предпочтение подчиненным «неэфирных» выражений.
Кроме того, журналиста осудили бывший и действующий президенты Грузии Михаил Саакашвили и Саломе Зурабишвили. Первый назвал поступок Габунии эпатажем и истеричностью, вторая — агрессией, провокацией и разжиганием ненависти.