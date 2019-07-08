«Это беда Грузии»: Захарова о скандале с ведущим

Вчера Габуния в эфире канала «Рустави 2» на русском языке оскорбил президента РФ, в том числе матом. Журналист выразил уверенность, что на красивой грузинской земле нет места такому «созданию», как Путин, назвал российского лидера оккупантом, а также оскорбил его родителей.

«Это беда Грузии», — ответила Мария Захарова на просьбу прокомментировать слова Габунии.

Официальный представитель МИДа больше ничего не добавила по этой теме и пока не комментировала ее другим СМИ и в своих социальных сетях.

Ранее поступок Георгия Габунии осудил его работодатель. Генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за предпочтение подчиненным «неэфирных» выражений.