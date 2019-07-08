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Избирком Петербурга зарегистрировал Беглова кандидатом в губернаторы 

ТАСС + ещё 12 15 часов назад
Фото: ТАСС
Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании в понедельник сообщила о регистрации врио губернатора города Александра Беглова кандидатом в губернаторы.
"Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила зарегистрировать Беглова Александра Дмитриевича кандидатом на должность губернатора Санкт-Петербурга. Выдать удостоверение зарегистрированного кандидата", — сказала на заседании горизбиркома член комиссии Марина Жданова.
Беглов подал документы как самовыдвиженец. В конце июня он сдал в горизбирком 162 подписи из 108 муниципальных округов, а также 80 тыс. 331 подпись избирателей для регистрации кандидатом. Также Беглов представил трех претендентов на должность сенатора от Петербурга в случае победы на выборах: это исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр — собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.
Этап выдвижения и подачи документов для участия в выборах губернатора Петербурга завершился 30 июня. Документы для участия подали 28 человек. 1 июля избирком закончил принимать документы для регистрации на выборах главы города. На момент окончания приема документы, в том числе листы поддержки (подписи), подали 11 человек.
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Комментарии3
Политика , Валентина Матвиенко , Александр Беглов , Александр Ватагин , Марина Жданова , Совет Федерации , Санкт-Петербург
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