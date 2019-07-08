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«Надо наказывать рублем»: как в России отреагировали на мат в адрес Путина в эфире грузинского телеканала 

Ura.Ru + ещё 2 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Телеведущие Владимир Соловьев, Тина Канделаки и Ольга Скабеева, главный редактор RT Маргарита Симоньян, а также депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировали нецензурную брань в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». Они все осудили ведущего за оскорбления российского лидера, однако во мнении, как Москве стоит реагировать на произошедшее, разошлись.
Так, Соловьев уверен, что после речи грузинского журналиста ни у кого не должно остаться иллюзий в отношении Грузии и правильности решения приостановить полеты в эту страну.
«Это не провокация одного отдельного журналиста. Это позиция канала. Что руководство канала де-факто и подтвердило в письме по поводу грязной ругани в эфире. Да и позиция официальных властей Грузии не вызывает сомнения», — написал Соловьев в своем telegram-канале.
Российский телеведущий уверен, что Москва не должна отвечать оскорблениями, предложив вместо этого «наказывать рублем» — ограничить российский рынок для товаров из Грузии.
Канделаки, в свою очередь, призвала власти Грузии и руководство «Рустави 2» извиниться за мат в адрес Путина. Ему, по ее мнению, эти извинения не нужны, но это «единственный способ сохранить „остатки“ лица в стране, где возможен такой эфир». При этом ведущая подчеркнула, что бенефициаром телеканала является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого она назвала «преступником, негодяем и подлецом».
Симоньян тоже считает, что бывший грузинский лидер имеет отношение к произошедшему. После многолетних наблюдений за «не очень сложносочиненными выкрутасами Саакашвили», по ее мнению, телеведущего могут, например, отравить, а после обвинить в этом Россию.
Скабеева удивлена отсутствием извинений со стороны грузинских властей. Когда стало известно, что самолет «Аэрофлота» совершил последний рейс до Тбилиси (с 8 июля авиасообщение прекращено), ведущая написала: «Все! Грузии нет! Надеюсь, ни у кого больше нет никаких сожалений».
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT считает, что Москва не будет реагировать на оскорбления в эфире грузинского телеканала.
«Россия выше подобных оскорблений и пусть это останется в Грузии», — сказал парламентарий, отметив, что рейсы в Тбилиси не возобновятся, пока грузинские власти «не успокоят хулиганов на улице и маргиналов на телевидении».
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Комментарии10
Политика , В мире , Шоу-бизнес , Руслан Бальбек , Тина Канделаки , Михаил Саакашвили , Маргарита Симоньян , Владимир Соловьев , Ольга Скабеева , Владимир Путин , Аэрофлот , Госдума , Грузия , Москва
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