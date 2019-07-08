«Надо наказывать рублем»: как в России отреагировали на мат в адрес Путина в эфире грузинского телеканала

Так, Соловьев уверен, что после речи грузинского журналиста ни у кого не должно остаться иллюзий в отношении Грузии и правильности решения приостановить полеты в эту страну.

«Это не провокация одного отдельного журналиста. Это позиция канала. Что руководство канала де-факто и подтвердило в письме по поводу грязной ругани в эфире. Да и позиция официальных властей Грузии не вызывает сомнения», — написал Соловьев в своем telegram-канале.

Российский телеведущий уверен, что Москва не должна отвечать оскорблениями, предложив вместо этого «наказывать рублем» — ограничить российский рынок для товаров из Грузии.

Канделаки, в свою очередь, призвала власти Грузии и руководство «Рустави 2» извиниться за мат в адрес Путина. Ему, по ее мнению, эти извинения не нужны, но это «единственный способ сохранить „остатки“ лица в стране, где возможен такой эфир». При этом ведущая подчеркнула, что бенефициаром телеканала является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили , которого она назвала «преступником, негодяем и подлецом».

Симоньян тоже считает, что бывший грузинский лидер имеет отношение к произошедшему. После многолетних наблюдений за «не очень сложносочиненными выкрутасами Саакашвили», по ее мнению, телеведущего могут, например, отравить, а после обвинить в этом Россию.

Скабеева удивлена отсутствием извинений со стороны грузинских властей. Когда стало известно, что самолет «Аэрофлота» совершил последний рейс до Тбилиси (с 8 июля авиасообщение прекращено), ведущая написала: «Все! Грузии нет! Надеюсь, ни у кого больше нет никаких сожалений».

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT считает, что Москва не будет реагировать на оскорбления в эфире грузинского телеканала.