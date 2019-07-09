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В Госдуме предложили выкупить и переименовать канал «Рустави 2» 

RT на русском + ещё 12 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутат «Справедливой России» Олег Нилов в ходе заседания Госдумы выступил с предложением выкупить и переименовать грузинский телеканал «Рустави 2», чей журналист в эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
«Моё предложение — не останавливаться на предложенных экономических мерах…Телеканал «Рустави 2», давайте посмотрим, может быть есть возможность, в том числе с помощью грузинской диаспоры в России, взять и выкупить его «с потрохами», — цитирует РИА Новости депутата.
По его словам, его необходимо, «конечно, переименовать», например, в «Багратион 1».
«Ведь только что вчера вы сказали, что $200 млн ежегодно грузинская диаспора отправляет из России в Грузию», — добавил парламентарий.
Ранее в Госдуме призвали экстрадировать в Россию и судить ведущего грузинского телеканала.
«Рустави 2» на два месяца отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, который оскорбил Путина.
По словам главы телеканала, решение об отстранении Габунии принимала комиссия по этике и его «невозможно оспорить».
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Комментарии
Политика , Олег Нилов , Георгий Габуния , Владимир Путин , Госдума , Справедливая Россия , РИА Новости
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