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ПАСЕ не даст России карт-бланш 

Вести.Ru + ещё 8 1 час назад
Утверждение полномочий РФ в ПАСЕ не является карт-бланшем, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании ПА ОБСЕ. Она также добавила, что ассамблея рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям и конкретным требованиям, передает РИА Новости. В частности, ПАСЕ не меняет свою позицию по принадлежности Крыма, уточняет ТАСС.
Почему Россия победила в ПАСЕ
Однако Мори-Паскье вынуждена признать, что отсутствие диалога с Россией может создать тупиковую ситуацию.
Россия не участвовали в работе ПАСЕ в течение пяти последних лет после того как Крым по результатам референдума вошел в состав России.
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Политика , Видео , В мире , ОБСЕ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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