Российский МИД ответил США на критику запрета рейсов в Грузию

«Жертвами такой политики США (это государство уже десятилетиями орудует «рестрикционной дубинкой») стал целый ряд стран, осуществляющих независимую внешнюю политику», — подчеркнули в МИД на странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что госпожа Руд вместо «менторских поучений» касательно российских мер должна вспомнить о «справедливости, нужности и пропорциональности» американских рестрикционных мер в адрес России.

В МИД уточнили, что с 1974 года и до настоящего времени не было ни одного дня, когда в не действовали какие-либо антироссийские санкции.

«Очевидно, что на протяжении почти полувека Россия рассматривалась истеблишментом США в качестве недружественного государства», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту число американских санкционных волн достигло 65, отмечается в сообщении.

В качестве примера приводится принятая в 1974 году поправка Джексона-Вэника, запрещавшая предоставлять СССР режим наибольшего благоприятствования в торговле, государственные кредиты и кредитные гарантии.

Также в 1980 году прошел бойкот Олимпийских игр более чем 60 странами. Кроме того, в 1981 году была блокада строительного газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». Позже появился научный «черный список» организаций, якобы нарушивших антииранские санкции.

Что касается настоящего времени, в 2012 году был принят «закон Магнитского», который вводил санкции в отношении отдельных лиц, а с 2014 года началась целая волна санкций из-за Украины. В 2018 году последовали ограничительные меры из-за «дела Скрипалей».

Ранее исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд заявила, что ограничения, которые вводит Россия против Грузии в сфере авиаперевозок и туризма, являются «непропорциональными».

Россия ввела ограничения против Грузии из-за организованных оппозицией и частью общества антироссийских акций протеста.

В Европе также оценили ограничения России в отношении Грузии, назвав «несоразмерным» запрет полетов.