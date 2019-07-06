Правительство подготовилось к созданию российского аналога «Википедии»

Минкомсвязи представило проект закона о правилах финансирования общенационального интерактивного энциклопедического портала — аналога «Википедии», который будет создан издательством «Большая Российская энциклопедия». На документ обратил внимание РБК.

Ответственный редактор Большой российской энциклопедии Сергей Кравец тогда перечислял три направления развития проекта:

— объединение на базе Большой российской энциклопедии других источников знаний — энциклопедии Первой мировой войны, энциклопедии православия, Физической, Дискретной математики;

— создание аналога «Викитеки» — портала для хранения архивных данных, фильмов, книг;

— «включение энциклопедического массива информации в повседневную практику школ и вузов».

Занимавший в то время должность директора Российской национальной библиотеки Александр Вислый говорил, что ресурс станет отечественным «конкурентом „Википедии“».

В законопроекте, который Минкомсвязи представило в июле 2019 года, речь идет о правилах выделения денег из федерального бюджета на создание и функционирование такого ресурса.

Средства будут тратиться на следующие нужды:

— аренду помещений и зарплаты сотрудникам;

— оплату подписки на справочники, техническую и другую необходимую литературу;

— съемки в музеях, театрах и других учреждениях культуры;

— использование материалов из архивов;

— разработку программного обеспечения.

Конкретные суммы на эти цели в законопроекте не указаны.