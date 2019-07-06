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Правительство подготовилось к созданию российского аналога «Википедии» 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: ТАСС
Минкомсвязи представило проект закона о правилах финансирования общенационального интерактивного энциклопедического портала — аналога «Википедии», который будет создан издательством «Большая Российская энциклопедия». На документ обратил внимание РБК.
В 2016 году премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился создать энциклопедический портал на основе Большой российской энциклопедии. В рабочую группу по созданию ресурса вошли представители Минкульта, Минфина, РАН, ФАНО, Росархива, Росстата и других ведомств.
Ответственный редактор Большой российской энциклопедии Сергей Кравец тогда перечислял три направления развития проекта:
— объединение на базе Большой российской энциклопедии других источников знаний — энциклопедии Первой мировой войны, энциклопедии православия, Физической, Дискретной математики;
— создание аналога «Викитеки» — портала для хранения архивных данных, фильмов, книг;
— «включение энциклопедического массива информации в повседневную практику школ и вузов».
Занимавший в то время должность директора Российской национальной библиотеки Александр Вислый говорил, что ресурс станет отечественным «конкурентом „Википедии“».
В законопроекте, который Минкомсвязи представило в июле 2019 года, речь идет о правилах выделения денег из федерального бюджета на создание и функционирование такого ресурса.
Средства будут тратиться на следующие нужды:
— аренду помещений и зарплаты сотрудникам;
— оплату подписки на справочники, техническую и другую необходимую литературу;
— съемки в музеях, театрах и других учреждениях культуры;
— использование материалов из архивов;
— разработку программного обеспечения.
Конкретные суммы на эти цели в законопроекте не указаны.
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Комментарии
Политика , Интернет , Общество , Дмитрий Медведев , Александр Вислый , Сергей Кравец , ФАНО , Росстат , Минкомсвязи РФ , Минкультуры , РАН , Минфин
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