Антонов оценил заявления Пентагона о ядерных испытаниях России

«Россия не обсуждает с Соединёнными Штатами спекуляции Разведывательного управления Министерства обороны США о возможном проведении нами ядерных испытаний свыше нулевой мощности. Вашингтону была обозначена наша позиция — мы считаем неприемлемыми голословные обвинения и категорически их отвергаем», — цитирует посла России ТАСС.

При этом он отметил, что такие заявления могут быть связаны с поиском мотивов для начала антироссийской кампании, как это было в ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.