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Сенатор Морозов оценил планы Украины стать «арктическим игроком» 

Парламентская газета 47 минут назад
Фото: ТАСС
Замглавы Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в интервью телеканалу RT прокомментировал заявление посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка о планах сотрудничества с Осло по вопросам Арктики.
«Мне представляется, что посол перепутал интересы Украины… Фантазия о том, что Украина может быть каким-то игроком в Арктике — это то, что даже Зеленский придумать себе не может», — сказал он.
Морозов назвал заявление Яцюка «пустой дипломатической болтовней, характерной для украинской дипломатии».
Сенатор считает, что озвученный сценарий возможен только в случае восстановления украинско-российских партнёрских отношений.
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Политика , В мире , Игорь Морозов , Вячеслав Яцюк , Совет Федерации , Russia Today , Норвегия
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