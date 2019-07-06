Замглавы Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в интервью телеканалу RT прокомментировал заявление посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка о планах сотрудничества с Осло по вопросам Арктики.
«Мне представляется, что посол перепутал интересы Украины… Фантазия о том, что Украина может быть каким-то игроком в Арктике — это то, что даже Зеленский придумать себе не может», — сказал он.
Морозов назвал заявление Яцюка «пустой дипломатической болтовней, характерной для украинской дипломатии».
Сенатор считает, что озвученный сценарий возможен только в случае восстановления украинско-российских партнёрских отношений.