Кадыров поздравил Путина с уникальной медалью

«Президент России Владимир Путин получил в Ватикане из рук папы римского Франциска медаль «Ангел Хранитель мира», присуждаемую один раз в сто лет. За последние 462 года он стал пятым лауреатом медали», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, награждение Владимира Путина этой медалью «свидетельствует об истинном авторитете» российского лидера в мировом сообществе.

Президент России и папа римский встретились в Ватикане 4 июля.

По информации принадлежащего Григорию Березкину РБК, Франциск подарил Путину медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. На ней выгравирована надпись: «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне». Это цитата из радиообращения папы Пия XII, которую он произнес 24 августа 1939 года.