Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадыров поздравил Путина с уникальной медалью 

Рамблер + ещё 1 9 минут назад
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о награде, которую вручил папа римский Франциск президенту РФ Владимиру Путину.
«Президент России Владимир Путин получил в Ватикане из рук папы римского Франциска медаль «Ангел Хранитель мира», присуждаемую один раз в сто лет. За последние 462 года он стал пятым лауреатом медали», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
По словам Кадырова, награждение Владимира Путина этой медалью «свидетельствует об истинном авторитете» российского лидера в мировом сообществе.
Президент России и папа римский встретились в Ватикане 4 июля.
По информации принадлежащего Григорию Березкину РБК, Франциск подарил Путину медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. На ней выгравирована надпись: «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне». Это цитата из радиообращения папы Пия XII, которую он произнес 24 августа 1939 года.
Комментарии82
Политика , Рамзан Кадыров , ФРАНЦИСК , Владимир Путин , Папский Престол (Государство — Город Ватикан) , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный нарколог оценил диагноз Алибасова
Батрутдинов предрек закрытие Comedy Club2
Пока вы не уснули: пенсии получат не все22
Брат против брата: родню главы Донецка нашли в ДНР27
Верка Сердючка возвращается16
Видео
00:30
Украинских депутатов «купили» на аукционе
Украина В мире
02:52
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс
В мире Украина
01:06
Взрыв у ТЦ в Москве. Есть пострадавшие
Происшествия
01:02
Брат ополченца: Зеленский сменил главу Донецкой области
В мире Украина
00:22
В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ
Происшествия Криминал
00:16
Перехват Су-27 разведчика США попал на видео
Оружие Армия
00:20
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша
Происшествия
00:25
Пока вы не уснули: пенсии получат не все
В мире
06:05
Угроза заражения: Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой
В мире
01:02
«Сдали» собственные дети: как поймали кассиршу-миллионершу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение