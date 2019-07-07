В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию ОБСЕ

По его словам, подобные резолюции ни на что не влияют. Однако такие документы, отметил Ганжара, расширяют пропасть между Россией и такими международными институтами.

"Какие бы резолюции ни принимались, Крым есть и будет частью России", — цитирует Ганжару RT.

Депутат также добавил, что в Европе неуклонно растет число политиков, которые говорят о полуострове как о российской территории, однако различные официальные институты продолжают отрицать принадлежность Крыма к России.

Резолюции ОБСЕ

Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму. Автор документа — украинский депутат Артур Герасимов . Кроме того, в резолюции осуждаются действия России при задержании украинских кораблей в Керченском проливе. В документе говорится "неспровоцированном акте вооруженной агрессии и неоправданном несоразмерном применении военной силы" с российской стороны.

Российская делегация просила снять резолюцию с рассмотрения, но ассамблея включила ее в повестку своей работы на летней сессии.

Позднее комитет ОБСЕ принял еще одну резолюцию, призывающая Россию к "деоккупации" Крыма. Кроме того, в документ были приняты поправки ряда стран, включая США, Турцию, Канаду и Литву, обвиняющие Россию в приостановке Договора о ракетах средней и малой дальности.

В фарватере курса США

Как заявил РИА Новости депутат Дмитрий Новиков , комитет ОБСЕ принял антироссийскую резолюцию в фарватере внешнеполитического курса США. Парламентарий отметил, что принятие подобного документа не является неожиданным, поскольку внутри ЕС "существует борьба нескольких точек зрения по российскому направлению в целом, по оценки крымской ситуации в частности".

Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что многие члены Парламентской ассамблеи проголосовали бы в пользу России, если бы процедура была тайной.

"У Ассамблеи есть один недостаток в процедуре — все голосования открытые, и здесь европейцы боятся влияния США, их давления и послушного голосуют по антироссийской тематике", — заявил Джабаров РИА Новости.

Он также добавил, что многие европейские политики подходили к российским парламентариям в кулуарах и выражали поддержку.

"Поддержать-то можно любую резолюцию, это же не в разборки с Россией влезать — вот и поет ОБСЕ соловьем под украинскую дудку", — заявил он РИА Новости.

Он также призвал представителей ОБСЕ перестать пользоваться вымышленной терминологией и взять на себя смелость называть вещи своими именами.

Провокация в Керченском проливе

Три корабля украинских ВМС были задержаны в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года, после того, как они нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования пограничников. На борту оказалось 22 моряка и двое сотрудников СБУ . Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите государственных рубежей, а инцидент в Керченском проливе назвал заранее заготовленной провокацией.