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Социолог рассказал, каким будет преемник Путина 

Рамблер + ещё 2 14 минут назад
Преемник Владимира Путина на посту президента России будет примерно 50-летним современным опытным патриотом, заявил «Российской газете» директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.
Он напомнил, что в 2003 году Путин объявлял о намерении подготовить преемника до окончания срока своих полномочий. Они, согласно Конституции, заканчиваются в 2024 году.
«Конечно, можно поправить. Конституция — не икона, ничего страшного в ее изменениях нет», — отметил Федоров.
При этом он выразил уверенность, что Путин не станет делать этого, так как уже не раз упоминал о нежелании менять Конституцию под себя. Поэтому, считает директор ВЦИОМа, уже сейчас президент ищет преемника.
По мнению Валерия Федорова, «с той или иной долей точности» таковым станет человек 40-50 лет, современный и ответственный, имеющий сильный характер и опыт государственного управления.
«И обязательно патриот, который никогда не пожертвует самостоятельностью России, ее суверенитетом и статусом великой державы ради заморских "печенек"», — добавил Федоров.
Комментарии158
Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Валерий Федоров , ВЦИОМ , "Российская газета"
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