Социолог рассказал, каким будет преемник Путина

Он напомнил, что в 2003 году Путин объявлял о намерении подготовить преемника до окончания срока своих полномочий. Они, согласно Конституции, заканчиваются в 2024 году.

«Конечно, можно поправить. Конституция — не икона, ничего страшного в ее изменениях нет», — отметил Федоров.

При этом он выразил уверенность, что Путин не станет делать этого, так как уже не раз упоминал о нежелании менять Конституцию под себя. Поэтому, считает директор ВЦИОМа, уже сейчас президент ищет преемника.

По мнению Валерия Федорова, «с той или иной долей точности» таковым станет человек 40-50 лет, современный и ответственный, имеющий сильный характер и опыт государственного управления.