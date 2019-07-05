В России высмеяли мечты Украины об Арктике

«Пусть Украина сначала в своем огороде разберется», — сказал газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов , комментируя намерение Украины стать «игроком в Арктике».

«Мечтать не вредно. В составе СССР, возможно, и смогла бы она стать игроком. А так непонятно, как она может оказаться претендентом на клочок земли в Арктике. Исключено», — констатировал председатель комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк во время своего визита на архипелаг Шпицберген заявил, что Украина «может стать арктическим игроком». Об этом в пятницу сообщило РИА Новости со ссылкой на ранее вышедшую публикацию издания High North News.

По словам Яцюка, одной из целей его визита было подтверждение намерений Украины активизировать сотрудничество с Норвегией именно по арктическим вопросам.

«Сегодня претендует Россия, Китай и другие. Китай открывает полярные станции, сотрудничает с Россией. Американцы сами по себе претендуют. Норвегия, Швеция, Исландия тоже. Но они хотят заработать за счет того, что Северный морской путь будет проходить вдоль их территорий. А как Украина может там оказаться, сказать трудно», — отметил Харитонов.

Кроме того, добавил он, у Украины и техники никакой нет, чтобы стать игроком в Арктике. «Сегодня у России лучший ледокольный флот в мире, мы опережаем всех. Мы развернули воинские части и подразделения там, все что необходимо для защиты интересов. Но силовым методом вопросы решаться не будут», — заключил депутат.

Архипелаг Шпицберген в Северном Ледовитом океане, который посетил посол Украины, — владение Норвегии, но с особым правовым статусом, который установил еще Шпицбергенский трактат 1920 года. В 1947 году норвежский парламент принял резолюцию, согласно которому СССР имеет особые экономические интересы на архипелаге. Россия, как правопреемница Советского Союза, обладает теми же правами.

В советские времена на островах существовали три советских поселка для работников треста «Арктикуголь», из них в настоящее время действует один — Баренцбург, второй по величине населенный пункт архипелага после норвежского поселка Лонгйирбюен.