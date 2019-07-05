Россия допустила возможность вернуть Украине моряков

Россия допускает возвращение на Украину моряков, задержанных при попытке незаконного пересечения границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года, до решения суда по их делу. Об этом заявила на брифинге 4 июля представитель МИД России Мария Захарова , отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, в российском законодательстве существуют механизмы, которые позволяют освободить украинцев «не от ответственности, а из-под стражи». Эти инструменты предусматривают письменные гарантии украинской стороны для каждого из моряков, но не освобождают от участия в досудебных заседаниях и судебном процессе.

«Ни о каком ограничении нахождения их только на территории России в ноте речи не было», — сказала дипломат.

В то же время от Киева Москва «получила официальный отказ от обсуждения этой темы в принципе», отметила Захарова. Она добавила, что после 26 июня иных предложений или заявлений с украинской стороны не поступало.

О том, что Россия сделала предложение по условиям освобождения задержанных украинских моряков, сообщалось 1 июля. Позднее в Офисе президента Украины указали, что предложенный вариант решения проблемы не является приемлемым.

29 июня президент России Владимир Путин заявил, что вопрос освобождения украинских моряков будет решен спокойно в рабочем режиме. По его словам, Генштаб украинской армии подтвердил, что инцидент был провокацией, организованной бывшим президентом страны Петром Порошенко в ходе предвыборной борьбы.