Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия допустила возможность вернуть Украине моряков 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия допускает возвращение на Украину моряков, задержанных при попытке незаконного пересечения границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года, до решения суда по их делу. Об этом заявила на брифинге 4 июля представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов.
По ее словам, в российском законодательстве существуют механизмы, которые позволяют освободить украинцев «не от ответственности, а из-под стражи». Эти инструменты предусматривают письменные гарантии украинской стороны для каждого из моряков, но не освобождают от участия в досудебных заседаниях и судебном процессе.
«Ни о каком ограничении нахождения их только на территории России в ноте речи не было», — сказала дипломат.
В то же время от Киева Москва «получила официальный отказ от обсуждения этой темы в принципе», отметила Захарова. Она добавила, что после 26 июня иных предложений или заявлений с украинской стороны не поступало.
О том, что Россия сделала предложение по условиям освобождения задержанных украинских моряков, сообщалось 1 июля. Позднее в Офисе президента Украины указали, что предложенный вариант решения проблемы не является приемлемым.
29 июня президент России Владимир Путин заявил, что вопрос освобождения украинских моряков будет решен спокойно в рабочем режиме. По его словам, Генштаб украинской армии подтвердил, что инцидент был провокацией, организованной бывшим президентом страны Петром Порошенко в ходе предвыборной борьбы.
В России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и 2 сотрудника Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате попытки незаконного пересечения российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину; аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва полагает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.
Последние новости
Названы задачи экипажа «Лошарика» Пропавшую с миллионами рублей кассиршу из Башкирии задержали Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений
Комментарии
Политика , Петр Порошенко , Мария Захарова , Владимир Путин , Генштаб , МИД , ООН , СБУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс24
Папа Римский попросил Путина о необычном
Военные меры: как НАТО накажет Россию128
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша96
В Крыму задержали банду убийц из 90-х
Видео
02:52
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс
В мире Украина
00:16
Перехват Су-27 разведчика США попал на видео
Оружие Армия
00:20
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша
Происшествия
04:59
Папа Римский дал наставление Путину
Политика
02:58
Раскрыта причина побега жены эмира Дубая
В мире
04:26
На встрече Путина с папой Римским произошел конфуз
Политика
00:16
Москва учит Грузию контролировать эмоции
Политика Статьи
01:34
Погода в Москве достигнет «холодного дна»
Погода Новости Москвы
01:30
Это похищение: РФ отреагировала на арест по делу MH17
Армия Войска
00:34
«Изнасиловали и убили»: ЧП с гардеробщицей Рады
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение