Военные меры: как НАТО накажет Россию

Сегодня в Брюсселе состоится встреча совета Россия НАТО . Переговоры пройдут на фоне сразу двух учений альянса, а ключевой их темой станет выход России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет «Газета.ru».

По данным издания, ключевые темы встречи были обозначены ранее генсеком альянса Йенсом Столтенбергом , который на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия должна вернуться к соблюдению договора до 2 августа.

Генсек НАТО подчеркнул, что несмотря на то, что альянс не планирует разворачивать американские крылатые ракеты в Европе, все страны, входящие в военный блок, поддерживают позицию Вашингтона. По его словам, в качестве ответа Москве планируется активизировать разведдеятельность, увеличить количество военных учений, развивать системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), пишет газета.

При этом издание напоминает, что замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь заявил, что Москва также прибегнет к мерам оборонного характера в ответ на действия НАТО.

Несмотря на жесткую риторику с обеих сторон, возможности для диалога остаются, так как в Европе не хотят размещения американских ракет, ведущие лидеры стран ЕС также негативно высказывались о возможной гонке вооружений. Это открывает определенное окно возможностей для диалога между Россией и НАТО, несмотря на сложность взаимоотношений, отмечается в статье.

На встрече, по данным издания, планируется также поднять тему диалога с Украиной.

При этом обсуждение на уровне совета Россия — НАТО станет первым после победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского и в альянсе уже заявили, что продолжат укреплять отношения с Киевом.