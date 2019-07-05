Деятельность Путина одобряет 64% россиян, показал опрос

Дмитрия Медведева и По данным исследования, оценка работы премьер-министра РФ правительства России составила 36,2% и 40,9% соответственно. На вопрос о доверии самому главе кабмина 35,9% россиян отвечали утвердительно, свидетельствуют данные опроса.

На вопрос "А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?" респонденты должны были сами назвать политиков. Среди опрошенных 30,4% выразили доверие президенту РФ, 13,9% — министру обороны Сергею Шойгу , 10,5% — главе МИД РФ Сергею Лаврову , говорится в исследовании. В то время как Медведеву не доверяют 24,6% россиян, а Жириновскому — 23,4%.

Как отмечается в исследовании, уровень поддержки партии "Единая Россия" среди россиян составил 33,6%, КПРФ — 15,1%, ЛДПР — 12%, "Справедливой России" — 6,3%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провел в период с апреля по июнь. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.