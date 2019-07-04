Папа Римский попросил Путина молиться за него

"Большое спасибо, молитесь за меня", — сказал папа Римский.

Президент и понтифик крепко пожали друг другу руки.

Отмечается, что просьбу Франциска Путину не перевели.

"Спасибо за содержательную и интересную беседу", — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле.