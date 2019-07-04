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Папа Римский попросил Путина молиться за него 

Газета.Ru 1 час назад
Папа Римский Франциск после аудиенции с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента России молиться за него, передает РИА "Новости".
"Большое спасибо, молитесь за меня", — сказал папа Римский.
Президент и понтифик крепко пожали друг другу руки.
Отмечается, что просьбу Франциска Путину не перевели.
"Спасибо за содержательную и интересную беседу", — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле.
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Политика , В мире , ФРАНЦИСК , Владимир Путин , РИА Новости , Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
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