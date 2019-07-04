Путин посоветовал Гуаидо «вернуться на нашу грешную землю»

По его словам, России по целому ряду причин небезразлично, каким образом в Боливарианской республике будут развиваться события, в частности, как противоборствующие политические силы смогут нормализовать отношения.

Также Путин рассказал о своём отношении к происходящим в Венесуэле событиям, в том числе к лидеру оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуану Гуаидо, который объявил себя главой государства.

«Господин Гуаидо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Ну, хорошо. Но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала нам не подал. Поэтому, думаю, что нужно вернуться на нашу грешную, бренную землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами, которые сводятся к одному — к диалогу, к обращению к народу, к избирателям, нужно идти на выборы, и на выборах решать вопросы будущего развития», — подчеркнул он.

По словам Путина, Москва приветствует начавшийся между законными властями Венесуэлы и оппозицией диалог, выразив надежду на то, что в рамках такого диалога будут выработаны приемлемые для обеих сторон решения для урегулирования кризиса.

Ранее Путин прокомментировал призывы европейских партнёров к России относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.