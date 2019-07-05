Interia (Польша): Россия приостановила свое участие в ДРСМД

Interia (Польша) комментируют приостановку Читатели изданиякомментируют приостановку Россией участия в ДРСМД. Россия действует верно и не нуждается ни в каких договорах с американским бандитским государством. А если Америка нападает на Россию, значит, она развивается и становится сильнее, пишут читатели. Но некоторые выражают скепсис по поводу военных возможностей России, называя Россию огромной пустыней и Африкой со снегом.

Президент Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В июне законопроект одобрили обе палаты российского парламента.

В среду соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации РФ, это означает, что он вступил в силу. Россия приостанавливает свое участие в Договоре на неопределенный срок, но ее президент имеет право возобновить его действие.

Отказываясь от двустороннего соглашения с США , Россия ссылается на решение американской стороны, которая заявила о намерении выйти из Договора. Вашингтон обвиняет Москву в том, что она развертывает запрещенные документом ракеты 9М729, и требует ликвидировать или модифицировать их. Россия все обвинения отметает.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (от 500 до 5,5 тысяч километров) лидеры США и СССР Рональд Рейган Михаил Горбачев подписали в 1987 году в Вашингтоне. Документ предусматривал уничтожение арсеналов этого оружия, а также запрещал его производство, хранение и использование. К июню 1991 года обе стороны выполнили условия соглашения: СССР уничтожил 1 846 ракет, а США 846.

Комментарии читателей

Cyber-Armee:

Если Россия приняла такое решение, значит, оно подкреплено всесторонним анализом угроз безопасности и имеет под собой серьезные основания. Будем реалистами: это не частное решение одного человека.

tłuścioch:

Теперь следует разместить «Томагавки» с ядерными боеголовками в Редзиково, возобновить производство ракет «Першинг 2», а также принять в НАТО Финляндию, Швецию, Грузию и Украину.

marek:

Если россияне разместят свои ракеты в Калининградской области, поляки не успеют даже перекреститься (войны между Россией и США не будет, потому что Китай только того и ждет, чтобы наброситься на раненого).

Akm:

Эта игра с огнем может плохо кончиться. Как бы нападки наших псевдопатриотов на Россию не привели к тому, что какой-нибудь пьяный сержант обопрется на панель управления и выпустит ракету, которая выйдет из-под контроля, летя к намеченной цели. Это спровоцирует неконтролируемый обмен ударами, и в итоге самым холодным местом в нашей галактике станет Солнце.

Ajax:

Такая держава, как Россия, не нуждается ни в каких договорах с американским бандитским государством. Эти договоры ничего не стоят, лучшим доказательством чего служит разрыв соглашения США с Ираном.

Roch Rowecki:

Если Америка и ее верные шавки так нападают на Россию, значит, она развивается и с каждым днем становится сильнее, что совсем не по вкусу западным авантюристам…

JB:

Россия действует верно. США — мировой гегемон, который на протяжении многих лет (зачастую военными методами) навязывал свою волю другим государствам. Пора с этим покончить.

Kujawiak:

Когда американцы развяжут войну с Ираном и весь Персидский залив окажется в огне, все те, кто сейчас оплевывает Россию, приползут к ней на коленях просить нефть и газ.

~R:

Бюджет всей России меньше бюджета одного американского города — Нью-Йорка. По данным Всемирного банка, в 2017 году доля ВВП России в мировом ВВП составляла 2,7%. Несмотря на отчаянные попытки провести реформу управления бюджетом, российские расходы на военную сферу до сих пор составляют меньше одной десятой расходов НАТО, при этом половина «пропадает» из-за «откатов», то есть расхищения государственных средств. Население России — 146 миллионов человек, а, например, в Нигерии живет 186 миллионов. То есть Россия — это огромная пустыня, мыльный пузырь, Африка со снегом.

ede:

Россия никогда не соблюдала этот договор. К счастью, из-за слабости своей экономики она не может позволить себе гонку вооружений. США тратят в год столько, сколько Россия за 30 лет! НАТО — это самый большой кошмар Путина.

Czeczot:

Россия — дикая страна, за пределами больших городов она напоминает средневековую Европу. Еще несколько десятков лет и ее захватит Китай, превратив россиян в батраков, дешевую рабочую силу.

Ccc:

Россия готовится к войне с Китаем, но шансов у нее нет. 1,5 миллиарда (а, возможно, их уже будет 2 миллиарда) китайцев не остановишь.

tigercat:

Как можно выйти из несуществующего договора? После выхода США Россия оставалась его единственной стороной. Кого в таком случае касались эти ограничения: России и… России?

Pakta: