Путин возмутился вопросом о минских соглашениях

Российский лидер Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от РФ выполнения минских соглашений, передает РИА "Новости".

По его мнению, вопрос об этом нужно задать Украине.

"Почему вы никогда не спрашиваете наших украинских партнеров: когда вы это сделаете? Мы же не можем это сделать за них. Давайте я издам этот указ, что это будет тогда? Что это будет?" — заявил Путин.

Он также призвал "спокойненько разобраться" и не перекладывать ответственность.

Ранее Путин назвал единственное условие диалога с Украиной.