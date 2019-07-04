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Путин сделал заявление по минским соглашениям 

Рамблер + ещё 12 14 минут назад
Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров не перекладывать ответственность за выполнение минских соглашений на Россию, сообщает ТАСС.
«Нельзя все время требовать от России исполнения тех же минских соглашений даже в той части, которая от нас вообще никак не зависит», — сказал Путин журналистам после переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Путин призвал «спокойненько разобраться», кто что должен сделать, и не перекладывать всю ответственность на одну из сторон.
В качестве примера российский президент напомнил о необходимости полного восстановления экономических отношений Украины и Донбасса и отмены указа экс-президента Украины Петра Порошенко об экономической блокаде самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
«Ну почему вы никогда не спрашиваете украинских партнеров: "Когда вы это сделаете?" Мы же не можем это сделать за них! Ну давайте я издам этот указ, что это будет тогда?"» — поинтересовался Путин.
Он напомнил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал урегулировать ситуацию в Донбассе, вступив в диалог со всеми, от кого это зависит.
«Теперь в Европе объявил вдруг, что не хочет разговаривать с сепаратистами, то есть как раз с теми людьми, с которыми он должен наладить прямой диалог в Донбассе. Наверное, это тоже как-то не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании», — отметил российский лидер.
Комментарии151
Политика , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Италия
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