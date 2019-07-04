Путин сделал заявление по минским соглашениям

«Нельзя все время требовать от России исполнения тех же минских соглашений даже в той части, которая от нас вообще никак не зависит», — сказал Путин журналистам после переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Путин призвал «спокойненько разобраться», кто что должен сделать, и не перекладывать всю ответственность на одну из сторон.

В качестве примера российский президент напомнил о необходимости полного восстановления экономических отношений Украины и Донбасса и отмены указа экс-президента Украины Петра Порошенко об экономической блокаде самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Ну почему вы никогда не спрашиваете украинских партнеров: "Когда вы это сделаете?" Мы же не можем это сделать за них! Ну давайте я издам этот указ, что это будет тогда?"» — поинтересовался Путин.

Он напомнил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал урегулировать ситуацию в Донбассе, вступив в диалог со всеми, от кого это зависит.