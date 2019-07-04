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Захарова сообщила, что Россия выполнит свои обязательства по взносам в Совет Европы 

ТАСС + ещё 1 19 минут назад
Российские обязательства по взносам в Совет Европы будут выполнены. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли РФ выплачивать задолженность Совету Европу за 2017-2018 годы.
"За 2019 год соответствующий взнос был внесен. Что касается июньской сессии ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы), полномочия [российского делегации] были подтверждены в полном объеме без изъятий. Сложились условия для решения вопросов задолженности перед Советом Европы. В целом российские обязательства будут выполнены", — сказала она.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Выплата Москвой взноса в Совет Европы была заморожена в 2017 году.
26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме.
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Комментарии13
Политика , В мире , Мария Захарова , МИД , Совет Европы , ИТАР-ТАСС
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