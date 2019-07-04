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Россия прояснила судьбу задолженности Совету Европы 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Россия выполнит свои обязательства перед Советом Европы и внесет в бюджет организации задолженность за 2017-2018 годы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
«Сложились условия для решения вопросов задолженности перед Советом Европы. В целом российские обязательства будут выполнены», — заявила Захарова.
В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях и выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий. 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, подтверждающую возвращение российской делегации полномочий в организации в полном объеме. Россия выплатила в бюджет Совета Европы 33 млн евро в качестве взноса за 2019 год. Позже стало известно, что Россия должна внести еще 55 млн евро за 2017-2018 годы.
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Политика , В мире , Совет Европы
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