Путин подарил Папе Римскому диск с фильмом Кончаловского

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства подарил Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского о Микеланджело.

В свою очередь, Папа Римский подарил российскому президенту медаль в честь шестого года понтификата, посвящённую 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, и офорт с видом на площадь святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.

4 июля Путин прибыл с официальным визитом в Италию. Позднее он приехал в Ватикан, где у него началась встреча c Папой Римским.