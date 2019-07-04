Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин подарил Папе Римскому диск с фильмом Кончаловского 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: Reuters
Российский лидер Владимир Путин и Папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане, которая продолжалась 45 минут, обменялись подарками, сообщает ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства подарил Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского о Микеланджело.
В свою очередь, Папа Римский подарил российскому президенту медаль в честь шестого года понтификата, посвящённую 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, и офорт с видом на площадь святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.
4 июля Путин прибыл с официальным визитом в Италию. Позднее он приехал в Ватикан, где у него началась встреча c Папой Римским.
RT на русском: последние новости
Захарова призвала не сочинять детективные истории по делу Скрипалей Путин прибыл в Италию Минздрав назвал целесообразным выбор самолёта Falcon 7X
Политика , Андрей Михалков-Кончаловский , ФРАНЦИСК , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о «белых пятнах» в деле Скрипалей17
Москва опротестовала позицию Токио по Курилам24
Беспорядки в Грузии сочли попыткой захвата власти11
Кровавый салют: Белоруссия обвинила в ЧП Россию337
Нож в спину: против России будут воевать Китай и США501
Видео
01:34
Погода в Москве достигнет «холодного дна»
Погода Новости Москвы
03:18
Встреча с Папой и старым другом: что Путина ждет в Италии
Политика Статьи
00:29
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Оружие В мире
00:57
США объяснили появление ржавых танков
Оружие США
00:19
Дерево убило ребенка в Москве
Происшествия
01:14
Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу
В мире Украина
00:24
Кровавый салют: осколок повредил сонную артерию
Происшествия
02:51
Шойгу назвал причину ЧП с «Лошариком»
Происшествия Армия
01:45
Замыкание в щите: хронология аварии на «Лошарике»
Происшествия Армия
00:49
Путин ответил на вопрос об уходе из политики
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение