Захарова призвала не сочинять детективные истории по делу Скрипалей

«Перестаньте сочинять детективные истории. Ответьте на банальные вопросы, потому что «белых пятен» в этой истории слишком много. Мы до сих не знаем, куда ездили Скрипали утром 4 марта, почему выключили свои мобильные телефоны, и возвращались ли они домой в принципе. Совершенно непонятно, почему на месте происшествия оказалась главная медсестра британских сухопутных войск, а в окружном госпитале Солсбери дежурил персонал, обладающий специфической профессиональной подготовкой, необходимой для лечения пострадавших от острых химических отравлений», — сказала Захарова.

Она добавила, что вызывает недоумение, почему британская сторона упорно отказывается передать записи с камер наружного наблюдения дома Скрипалей.