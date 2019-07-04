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Захарова призвала не сочинять детективные истории по делу Скрипалей 

RT на русском 42 минуты назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с расследованием дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
«Перестаньте сочинять детективные истории. Ответьте на банальные вопросы, потому что «белых пятен» в этой истории слишком много. Мы до сих не знаем, куда ездили Скрипали утром 4 марта, почему выключили свои мобильные телефоны, и возвращались ли они домой в принципе. Совершенно непонятно, почему на месте происшествия оказалась главная медсестра британских сухопутных войск, а в окружном госпитале Солсбери дежурил персонал, обладающий специфической профессиональной подготовкой, необходимой для лечения пострадавших от острых химических отравлений», — сказала Захарова.
Она добавила, что вызывает недоумение, почему британская сторона упорно отказывается передать записи с камер наружного наблюдения дома Скрипалей.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что британский премьер Тереза Мэй во время встречи с президентом России Владимиром Путиным «в жёсткой форме» говорила о деле Скрипалей, однако доказательств вины Москвы не представила.
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Политика , Видео , Сергей Скрипаль , Дмитрий Песков , Тереза Мэй , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , ГРУ
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