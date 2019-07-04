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Москва выразила протест Токио 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Москва выразила протест Токио из-за материалов к саммиту G20, на которых Курильские острова изображены частью Японии, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В министерстве иностранных дел России дипломату посольства Японии в России была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита «Группы двадцати» материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых Южно-Курильские острова обозначены как территория Японии», –сказала Захарова, передает РИА «Новости».
Она добавила, что в ноте говорится о злоупотреблении Японией функциями председателя саммита в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к России.
Также в документах отмечается, что это противоречит документам, закрепляющим итоги Второй мировой.
Напомним, в видеоролике, опубликованном на официальном сайте G20, на других материалах мероприятия, четыре острова Курильской гряды включены в состав Японии.
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Политика , Видео , В мире , Мария Захарова , МИД , РИА Новости , Москва , Япония
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