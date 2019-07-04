Москва выразила протест Токио

«В министерстве иностранных дел России дипломату посольства Японии в России была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита «Группы двадцати» материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых Южно-Курильские острова обозначены как территория Японии», –сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что в ноте говорится о злоупотреблении Японией функциями председателя саммита в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к России.

Также в документах отмечается, что это противоречит документам, закрепляющим итоги Второй мировой.

Напомним, в видеоролике, опубликованном на официальном сайте G20, на других материалах мероприятия, четыре острова Курильской гряды включены в состав Японии.