Скворцова попросила закупить для Минздрава французский Falcon вместо российского Superjet

Выяснилось, что самолет будет использоваться для проведения санитарно-авиационной эвакуации Федеральным медико-биологическим агентством . А для этих целей, по мнению минздрава, больше подходит Falcon 7X. Среди преимуществ этого воздушного судна, Скворцова называет его малый разбег перед взлетом.

Помимо этого, в обращении сказано, что французике самолеты стоят дешевле. Так, стоимость Falcon вместе с двумя медицинскими модулями обойдется государству в 4,166 миллиарда рублей. В сравнении, стоимость SSJ100 — 5,425 млрд рублей, сообщает rbc.

«ФедералПресс» напоминает, что пассажирский лайнер SSJ-100 вылетел 5 мая из Москвы в Мурманск из Шереметьево . Через пол часа он был вынужден вернуться в аэропорт по техническим причинам. Во время жесткой посадки у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. Произошла авиакатастрофа, в которой погиб 41 человек.