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Скворцова попросила закупить для Минздрава французский Falcon вместо российского Superjet 

РИА «ФедералПресс» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова попросила для ведомства закупить вместо российского Sukhoi Superjet 100 французский самолет Falcon 7X. С такой просьбой она обратилась в правительство.
Выяснилось, что самолет будет использоваться для проведения санитарно-авиационной эвакуации Федеральным медико-биологическим агентством. А для этих целей, по мнению минздрава, больше подходит Falcon 7X. Среди преимуществ этого воздушного судна, Скворцова называет его малый разбег перед взлетом.
Помимо этого, в обращении сказано, что французике самолеты стоят дешевле. Так, стоимость Falcon вместе с двумя медицинскими модулями обойдется государству в 4,166 миллиарда рублей. В сравнении, стоимость SSJ100 — 5,425 млрд рублей, сообщает rbc.
«ФедералПресс» напоминает, что пассажирский лайнер SSJ-100 вылетел 5 мая из Москвы в Мурманск из Шереметьево. Через пол часа он был вынужден вернуться в аэропорт по техническим причинам. Во время жесткой посадки у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. Произошла авиакатастрофа, в которой погиб 41 человек.
После этого «Аэрофлот» разошелся с производителем SSJ-100 в цене запчастей и ремонта. Конкурс на техобслуживание был отменен.
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Комментарии1
Политика , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , Аэрофлот , Федеральное медико-биологическое агентство , Аэропорт Шереметьево , ФедералПресс , РБК
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