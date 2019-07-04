Глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова попросила для ведомства закупить вместо российского Sukhoi Superjet 100 французский самолет Falcon 7X. С такой просьбой она обратилась в правительство.
Выяснилось, что самолет будет использоваться для проведения санитарно-авиационной эвакуации Федеральным медико-биологическим агентством. А для этих целей, по мнению минздрава, больше подходит Falcon 7X. Среди преимуществ этого воздушного судна, Скворцова называет его малый разбег перед взлетом.
Помимо этого, в обращении сказано, что французике самолеты стоят дешевле. Так, стоимость Falcon вместе с двумя медицинскими модулями обойдется государству в 4,166 миллиарда рублей. В сравнении, стоимость SSJ100 — 5,425 млрд рублей, сообщает rbc.
«ФедералПресс» напоминает, что пассажирский лайнер SSJ-100 вылетел 5 мая из Москвы в Мурманск из Шереметьево. Через пол часа он был вынужден вернуться в аэропорт по техническим причинам. Во время жесткой посадки у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. Произошла авиакатастрофа, в которой погиб 41 человек.
После этого «Аэрофлот» разошелся с производителем SSJ-100 в цене запчастей и ремонта. Конкурс на техобслуживание был отменен.