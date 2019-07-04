«Прямая линия» президента имеет особое продолжение

За две недели, прошедшие с момента «Прямой линии», Владимир Путин принял участие в большом количестве как российских, так и международных мероприятий. Но темы, затронутые в ходе общения главы государства с народом, по-прежнему в центре внимания президента. В среду он провел встречу с членами правительства, на которой обсуждалось выполнение поручений, данных по итогам «Прямой линии».

«Нужно мониторить реальную ситуацию, мониторить, что в жизни происходит реально, потому что эти «шесть на ум пошло, семь с ума сошло» никого не интересуют, сколько вы посчитали, сколько нужно добавить. Нужно, чтобы люди получали то, о чем мы договорились — 6-процентные кредиты должны быть. Нужно проверять просто, как это работает в жизни. Не каждый же месяц мне проводить «Прямую линию», чтобы выяснять, с чем люди сталкиваются в реальной жизни».

Эти слова Владимир Путин произнес в среду на совещании с правительством, посвященном выполнению данных им по итогам «Прямой линии» поручений.

Все годы, что существует «Прямая линия», раздается критика по поводу ее формата — частные вопросы, ручное управление. Хотя суть «Прямой линии» совсем в другом — это уникальный формат обратной связи президента с народом. Он позволяет провести одновременно и своеобразный социологический опрос, выявляющий самые волнующие людей проблемы, и настроить все ветви власти на работу по их решению.

Естественно, президент в ежедневном режиме и так анализирует все происходящее в стране. Но именно «Прямая линия» за счет огромного числа обращений (счет идет на миллионы) дает возможность получить сверхконцентрированную карту того, что волнует людей, и обратить на них внимание всей управленческой номенклатуры.

И начать решать их — потому что в этом и состоит главный смысл «Прямой линии».

Все частные случаи, конечно, тоже имеют значение. Но понятно, что президент не должен сам решать проблемы ремонта сельской дороги или подключения домов к электросетям. (Хотя это и делается в ходе «Прямой линии». Например, в этот раз была решена проблема с подключением к водоканалу тюменского села Каскара. А в перечне поручений по итогам «Прямой линии», подписанном президентом 2 июля, последним пунктом стоит рекомендация правительству Оренбургской области «обеспечить проведение капитального ремонта и оснащение необходимым оборудованием школы, расположенной по адресу: Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Трудовое, ул. Персиянова, д. 20»).

Но среди десятков пунктов перечня президентских поручений этот — единственный с конкретным адресом. Потому что все остальные касаются не просто частных случаев, а системных решений того или иного вопроса. В масштабах всей страны, а не сел или губерний.

Собственно говоря, все вопросы на «Прямой линии» заранее группируются по темам: то, что набирает больше всего звонков и обращений; то, что стало волновать людей больше за последние годы; то, где явно нужны изменения в работе органов власти. А президент вместе с правительством пытается заранее найти пути решения той или иной проблемы.

Но абсолютное большинство поднятых на «Прямой линии» вопросов не решаются за день или неделю: необходимы поправки в законы или инструкции, выделение денег в бюджете, согласование интересов. Именно поэтому и выходит потом «Перечень поручений», а с ним дальше уже работает вся власть: как законодательная, так и исполнительная, как федеральная, так и региональная.

В перечне поручений в качестве исполнителей фигурируют в основном правительство, президентская администрация и другие подчиненные главе государства структуры. Но очевидно, что Совет Федерации Госдума тоже включатся в работу по изменению законодательства в тех случаях, когда это необходимо. Ведь речь идет о действительно важных для множества людей вещах. Например, изменения в законах, увеличивающие (а по сути — вводящие) выплаты по уходу за детьми от полутора до трех лет. Или решения, обеспечивающие присвоение статуса ветерана боевых действий участникам дагестанских отрядов самообороны в начале второй чеченской войны. И множество других тем.

Еще больше вопросов касается анализа правоприменительной практики. Например, по поводу привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотиков. Есть темы, где нужно понять, как компенсировать выпадающие доходы бюджета — как в случае создания «механизма сглаживания колебаний цен на керосин авиационный и битум дорожный на внутреннем рынке».

Все поручения президента должны быть выполнены в короткие сроки: часть в течение месяца, некоторые через два-три, в крайнем случае — к 1 декабря. Но есть и такие, которые нужно будет мониторить постоянно. Это касается, например, роста цен на вывоз мусора. Тут антимонопольной службе придется отслеживать рост тарифов, докладывая об этом главе государства раз в полгода.

Ну а региональные власти не только получают по итогам «Прямой линии» конкретные рекомендации (в этот раз, например, обеспечивать жильем медработников). Они, что еще важнее, получают наглядный пример того, как нужно выстраивать обратную связь с людьми. Как разговаривать с ними. Как потом отслеживать выполнение своих же обещаний.

Потому что контроль за выполнением президентских поручений будет жестким — тут не отвертишься. «Прямая линия» стала важным инструментом не только в выполнении нацпроектов, но и просто в контроле исполнения чиновниками своих обязанностей.