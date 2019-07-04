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Путин рассказал о планах после президентского срока 

Lenta.ru + ещё 3 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera о своих планах по истечении президентского срока в 2024 году.
Российский лидер отметил, что пока рано говорить о том, чем он займется через пять лет. Он добавил, что его ждет еще много работы на своем посту.
«Предстоит еще пять лет напряженной работы. При такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, мне есть чем заняться в том качестве, в котором я нахожусь», — сказал Путин.
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Политика , Владимир Путин , Сorriere della sera
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