Путин рассказал о планах после президентского срока

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera о своих планах по истечении президентского срока в 2024 году.

Российский лидер отметил, что пока рано говорить о том, чем он займется через пять лет. Он добавил, что его ждет еще много работы на своем посту.