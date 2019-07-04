Путин ответил на вопрос об уходе из политики

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Путин ответил на вопрос, уйдет ли он из политики 

Рамблер + ещё 17 35 минут назад
Президент России Владимир Путин заявил, что пока рано говорить о том, чем он займется после завершения своего президентского срока в 2024 году. Об этом глава государства рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Перед выборами 2012 года срок полномочий президента России был увеличен с четырех до шести лет. Путин был избран президентом в 2012-м и переизбран в 2018 году. Одно и то же лицо по Конституции не может занимать эту должность более двух сроков подряд, таким образом, Путин не сможет участвовать в выборах 2024 года.
Corriere della Sera поинтересовалась у Путина, планирует ли он уйти из политики или, «как считают многие, планирует остаться, но в другом качестве».
«Пока рано говорить об этом. [Предстоит — прим.ред.] еще пять лет напряженной работы, и с этой головокружительной динамикой, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы», — ответил российский президент.
Путин добавил, что сейчас ему «есть чем заняться» в той должности, которую он занимает.
В прошлом году в интервью NBC Путин рассказал, что у него нет планов по изменению Конституции в части, касающейся продолжительности президентских сроков. Он подчеркнул, что никогда не менял основной закон, «и в особенности чтобы соблюсти свои собственные интересы».
По мнению Путина, к власти в России не придут люди, желающие уничтожить все, что он сделал за последние несколько лет. Он выразил уверенность, что будущий руководитель также захочет укрепить государство.
Комментарии162
Политика , Видео , Владимир Путин , Сorriere della sera , телеканал NBC
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