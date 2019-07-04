Путин ответил на вопрос об уходе из политики

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам о своих планах на ближайшие пять лет, однако пока не определился, уйдет ли из политики после 2024 года. По словам главы государства, в современном мире трудно делать какие-либо прогнозы.

Оставит он политику после очередных президентских выборов, либо перейдет на какую-то другую работу, Владимир Путин загадывать не стал, отметив, что ему пока есть чем заняться.

«Впереди еще пять лет напряженной работы, — ответил российский президент на вопрос итальянского издания Corriere della Sera. — И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы».

Интервью было опубликовано накануне его официального визита в Италию 4 июля. Глава РФ подчеркнул, что отношения между Римом и Москвой сохранили свой высокий уровень в условиях санкций и ответных мер РФ, уточняет агентство Nation News.