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Путин ответил на вопрос об уходе из политики 

Ura.Ru + ещё 5 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассказал журналистам о своих планах на ближайшие пять лет, однако пока не определился, уйдет ли из политики после 2024 года. По словам главы государства, в современном мире трудно делать какие-либо прогнозы.
Оставит он политику после очередных президентских выборов, либо перейдет на какую-то другую работу, Владимир Путин загадывать не стал, отметив, что ему пока есть чем заняться.
«Впереди еще пять лет напряженной работы, — ответил российский президент на вопрос итальянского издания Corriere della Sera. — И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы».
Интервью было опубликовано накануне его официального визита в Италию 4 июля. Глава РФ подчеркнул, что отношения между Римом и Москвой сохранили свой высокий уровень в условиях санкций и ответных мер РФ, уточняет агентство Nation News.
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Политика , Владимир Путин
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