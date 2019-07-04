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Путин: Россия не собирается вести гонку вооружений 

ТАСС + ещё 1 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия не ведет гонку вооружений и не собирается в нее втягиваться, что видно из расходов на оборону, но стране нужны гарантии собственной безопасности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в опубликованном в четверг накануне его визита в Италию интервью газете Corriere della Sera, которая приводит слова главы государства на итальянском языке.
"Сравните, сколько тратит на оборону Россию — около $48 млрд, и сколько США — более $700 млрд И где эта гонка вооружений? Мы не дадим втянуть себя в подобную гонку, но мы должны гарантировать собственную безопасность", — сказал Путин.
Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.
Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. Министр обороны Сергей Шойгу назвал выход США из ДРСМД первым шагом к гонке вооружений.
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Политика , Армия , Оружие , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Сorriere della sera , Италия
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