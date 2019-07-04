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Путин рассказал о ключевом отличии России от США 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин в интервью газете Corriere della Seraна заявил, что Москва, в отличие от США и их союзников, никогда не вмешивается во внутренние дела других государств.
«Хочу заявить предельно чётко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира. В этом состоит наше ключевое отличие от США и ряда их союзников, которые, например, поддержали переворот на Украине в феврале 2014 года», — приводит РИА Новости заявление Путина.
Он отметил абсурдность и бездоказательность обвинений в адрес России со стороны США и Евросоюза о «вмешательстве» в выборы американского президента и голосование в Европарламент.
«Им не удалось собрать факты просто потому, что они не существуют», — подчеркнул российский лидер, комментируя доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера.
Он также обратил внимание на то, что введённые из-за данных обвинений антироссийские санкции до сих пор в силе.
«Казалось, что имели место попытки заранее предложить европейцам, что именно «зловещее русское вмешательство» стало причиной низких результатов некоторых отдельных политических сил», — заявил президент России.
По его словам, основная цель этих обвинений заключалась в продолжении «демонизациии» образа России в глазах европейцев.
RT на русском: последние новости
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Комментарии16
Политика , В мире , Роберт Мюллер , Владимир Путин , ЕС , Европарламент , РИА Новости , Москва , США
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