Президент Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается в дела других стран, передает РИА "Новости".
Он напомнил, что все попытки обвинить Москву во вмешательстве в выборы закончились провалом.
Путин также обратил внимание, что обвинения России в попытках повлиять на выборы в Евросоюз появились прямо перед выборами в Европарламент.
"Казалось, что имели место попытки заранее предложить европейцам, что именно "зловещее русское вмешательство" стало причиной низких результатов некоторых отдельных политических сил", — отметил президент.
Российский лидер добавил, что Москву по прежнему пытаются демонизировать.