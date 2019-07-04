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Путин объяснил сообщения о зловещем русском вмешательстве в выборы 

Газета.Ru + ещё 3 58 минут назад
Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
Президент Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается в дела других стран, передает РИА "Новости".
Он напомнил, что все попытки обвинить Москву во вмешательстве в выборы закончились провалом.
Путин также обратил внимание, что обвинения России в попытках повлиять на выборы в Евросоюз появились прямо перед выборами в Европарламент.
"Казалось, что имели место попытки заранее предложить европейцам, что именно "зловещее русское вмешательство" стало причиной низких результатов некоторых отдельных политических сил", — отметил президент.
Российский лидер добавил, что Москву по прежнему пытаются демонизировать.
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Политика , В мире , Владимир Путин , ЕС , Европарламент , РИА Новости , Москва
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