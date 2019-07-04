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Путин рассказал о дружбе с Берлускони 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL/www.imago-images.de
Итальянское издание опубликовало интервью президента РФ Владимира Путина, в котором он говорит о дружбе с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.
Путин рассказал, что политикам иногда удаётся встретиться и во время этих встреч они предпочитают не говорить о внутренней политике. Также российский лидер сообщил, что нынешний вице-премьер Италии Маттео Сальвини и члены его партии поддерживают отношения с российскими коллегами и заинтересованы в сотрудничестве.
Предполагается, что во время визита в Италию, где у него пройдут переговоры с президентом Серджо Маттареллой и другими итальянскими политиками, Путин найдёт время увидеться с Берлускони, вероятно, это произойдёт в аэропорту, пишет Corriere Della Sera.
Как писал News.ru ранее, итальянская пресса обнаружила «русский след» в смерти модели и танцовщицы Иман Фадил, выступавшей свидетельницей по делу против Сильвио Берлускони. Фадил скончалась 1 марта 2019 года. Примерно за месяц до этого она была госпитализирована по причине отказа органов. Перед смертью женщина заявила, что её отравили.
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Комментарии
Политика , В мире , Иман , Владимир Путин , Сильвио Берлускони , Сorriere della sera , Италия
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