Путин рассказал о дружбе с Берлускони

Путин рассказал, что политикам иногда удаётся встретиться и во время этих встреч они предпочитают не говорить о внутренней политике. Также российский лидер сообщил, что нынешний вице-премьер Италии Маттео Сальвини и члены его партии поддерживают отношения с российскими коллегами и заинтересованы в сотрудничестве.

Предполагается, что во время визита в Италию, где у него пройдут переговоры с президентом Серджо Маттареллой и другими итальянскими политиками, Путин найдёт время увидеться с Берлускони, вероятно, это произойдёт в аэропорту, пишет Corriere Della Sera.