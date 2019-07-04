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Путин назвал условие диалога с Киевом 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россия готова к установлению конструктивного диалога с Украиной, если ее новый президент Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera президент РФ Владимир Путин.
В четверг Путин совершит визит на Апеннины, в ходе которого проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттарелло, председателем совета министров Джузеппе Конте и встретится с папой Римским Франциском.
"Да, это возможно, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания", — ответил Путин на вопрос, делает ли возможной победа Зеленского на выборах президента разморозку отношений Киева и Москвы ради разрешения конфликта в Донбассе и установления конструктивного диалога РФ и Украины.
Текст интервью Corriere приводит на итальянском языке. По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Российский лидер подчеркнул, что в наследство новому украинскому лидеру достались "принудительная украинизация, запрет на использование русского языка (который является родным для миллионов граждан Украины), включая его преподавание в украинских школах и университетах, разгул неофашизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир".
"Поэтому повторяю, граждане Украины ожидают от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему в кратчайшие сроки. И естественно, киевские власти должны наконец понять, что конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах, в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы", — заявил Путин.
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Политика , В мире , ФРАНЦИСК , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Сorriere della sera , Италия , Киев
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