Путин назвал условие диалога с Киевом

В четверг Путин совершит визит на Апеннины, в ходе которого проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттарелло, председателем совета министров Джузеппе Конте и встретится с папой Римским Франциском

"Да, это возможно, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания", — ответил Путин на вопрос, делает ли возможной победа Зеленского на выборах президента разморозку отношений Киева и Москвы ради разрешения конфликта в Донбассе и установления конструктивного диалога РФ и Украины.

Текст интервью Corriere приводит на итальянском языке. По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".

Российский лидер подчеркнул, что в наследство новому украинскому лидеру достались "принудительная украинизация, запрет на использование русского языка (который является родным для миллионов граждан Украины), включая его преподавание в украинских школах и университетах, разгул неофашизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир".