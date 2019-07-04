Россия и Ватикан разделяют позиции по урегулированию кризисных ситуаций

"У России и Ватикана близкие позиции по урегулированию кризисных ситуаций во многих горячих точках. Мы строим политический диалог так, чтобы эффективно противостоять рискам и угрозам нашего времени — терроризму, наркотрафику, гонке вооружений, бедности", — сказал дипломат. По его словам, высокий уровень отношений между государствами способствует развитию межцерковного диалога. "Этот диалог идет на основе уважения друг к другу, признания равенства, невмешательства во внутренние дела. Есть общее понимание, что крупные проблемы, которыми живет сегодня христианская цивилизация, могут быть решены, в том числе при условии хорошего межцерковного и межконфессионального взаимодействия", — указал Авдеев.

Посол отметил и доброжелательность в личных отношениях Франциска и Путина, которые будут встречаться в третий раз. "Личностные отношения лидеров базируются в основном на симпатии и близости мировоззренческих взглядов. Здесь как раз тот самый случай, когда главы России и Ватикана испытывают большое уважение друг к другу и понимают благотворность и полезность для сегодняшнего мира добрых российско-ватиканских связей", — подчеркнул дипломат. Он особо отметил успешное развитие двусторонних отношений и сотрудничества в разных областях, таких как внешнеполитический диалог, наука, медицина, культура, гуманитарная помощь Сирии. "Папа Франциск неоднократно заявлял, что без участия России нельзя решить ни одной крупной международной проблемы", — напомнил он.