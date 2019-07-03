Посольство России удивлено заявлению Лондона о доступе наблюдателей в Крым

Посольство России в Лондоне удивлено призывом МИД Великобритании к РФ обеспечить доступ международным наблюдателям в области прав человека в Крым , сообщил журналистам пресс-секретарь российской дипмиссии.

"Оставляя за скобками тему "незаконной аннексии" (позиция России по этому вопросу хорошо известна), хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны", — подчеркнули в российском посольстве.

"В этой связи указанный призыв форин офиса (МИД Великобритании) вызывает недоумение. Усматриваем в нем очередную попытку недобросовестного использования проблематики прав человека со стороны британских коллег", — высказали свое мнение к призыву российские дипломаты.