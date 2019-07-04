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Зеленский не знает 99% людей из списка «Слуги народа», заявила Тимошенко 

РИА Новости + ещё 17 17 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не знает 99% людей, которые идут на выборы в парламент по спискам партии «Слуга народа», заявила депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
"Я думаю, что Владимир Зеленский не знает 99% людей, которые идут у него в списке (партии «Слуга народа» — ред.). Проблема не в том, что мы не знаем (этих людей — ред.), а в том, что президент не знает, кто идет в его списке, он никогда их не видел, он никогда с ними не работал, он не знает, что это за люди", — заявила в четверг Тимошенко в эфире телеканала Newsone.
По мнению Тимошенко, в этом заключается большой риск для дальнейшей работы президента и его партии.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе — половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Политика , В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , РИА Новости , Москва
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