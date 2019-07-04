На банкете в честь окончания саммита «Большой двадцатки» в Осаке всеобщее внимание привлек к себе белый термос, с которым пришел президент России Владимир Путин. Непрозрачная термокружка сразу же стала лидером продаж в интернет-магазинах, всех интересовало ее содержимое. Выдвигались самые разные версии: от вина и пива до «безопасности», пишет издание The Beijing News (Китай) .
29 июня завершился саммит «Большой двадцатки» в Осаке, во время которого можно было наблюдать немало любопытных мелочей. Например, много внимания привлек к себе белый термос, появившийся у президента России Владимира Путина на банкете в честь окончания саммита.
Белая термокружка не уступает золотому кубку с саке
Саммит лидеров стран «Большой двадцатки» — самая главная встреча на высшем уровне. Где еще, помимо Генеральной Ассамблеи ООН, можно наблюдать такое «скопление» глав государств?
На мероприятии такого формата даже официальный банкет должен проходить по правилам. Внимание следует уделить еде и напиткам для гостей, а также с помощью чего они это делают.
Независимый во мнениях и поступках Дональд Трамп отличился и здесь. Для него был специально приготовлен стеклянный бокал, в который налили не вино, а его любимую кока-колу.
Остальные, в особенности европейцы, сторонники «старого этикета», решили не выделяться.
Однако всегда найдется человек, независимый в своих мнениях и поступках: очень быстро все заметили, что в руках у Путина не бокал, а белая термокружка с двуглавым орлом. Когда Трамп чокнулся своим бокалом, в котором была диетическая кола, с термосом Путина, содержимое которого никто не знал, в зале раздался звонкий и ритмичный звук исторической важности.
Путин привлек всеобщее внимание, но так и не раскрыл тайну, что только подогрело обсуждения содержимого его белой термокружки. Спустя несколько дней на различных интернет-платформах в Китае и за его пределами начали продаваться копии того самого термоса.
Что же было в термокружке?
Не так важно, был ли термос Путина сделан из нержавеющей стали или мифического титана, главное, что он был непрозрачным.
Поэтому невозможно было узнать, пил ли Путин во время банкета, а если пил, то что и какого цвета был его напиток. Говорят, что все это время российский президент пил только из своего термоса и не притронулся к вину и воде, которое принимающая страна так любезно поставили на стол.
Так что же было в термосе Путина? И было ли там что-нибудь вообще?
Продавцы копий того самого термоса на Амазоне (Amazon) говорили, что Путин пил горячий кофе, так как такие термокружки обычно используют именно для горячих напитков. Многие поддерживали эту точку зрения, утверждая, что Путин привык пить кофе после еды. Но ведь с Трампом он чокался во время еды, а не после.
Некоторые думали, что там был алкоголь, предполагая, что японские спиртные напитки показались Путину непривычными. Но люди, знакомые с привычками российского президента, тут же начали возражать: несмотря на любовь русских к алкоголю, нынешний российский президент может считаться исключением, а слава «алкогения» уже закрепилась за его предшественником — Ельциным. Путин почти не пьет, даже ненавидит алкоголь и только иногда позволяет себе глоток пива. Но в термокружке точно не могло быть никакого алкоголя.
Вероятно, узнав, сколько внимания привлек термос президента, вечером 29 июня его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил официальным российским СМИ, что в термосе Путина был самый обычный чай:
«Путин привык пить чай из этой кружки, не более того».
В России действительно существует традиция заваривать и пить чай, поэтому любовь Путина к этому напитку вполне логична. Однако российская и японская чайная культура разительно отличаются друг от друга. Сложно представить, что ради двух рабочих дней в Осаке российский президент привез с собой свой чай.
Самые внимательные могли заметить, что во время пресс-конференции на российском телевидении в этом и прошлом году в руках у Путина был тот же самый термос. Могло сложиться впечатление, что за последние годы у президента появилась привычка появляться в общественных местах со своим стаканом, чтобы не пить из «общественных».
В обсуждении на одном арабском новостном сайте высказывалась мысль, что «в термосе у Путина „безопасность"“.
Быть независимым, делать то, что нравится
Для европейцев старой закалки все это выглядело неподобающим. Обычай чокаться идет из Древнего Рима, где военные и гладиаторы делали так, чтобы их напитки смешивались, показывая тем самым, что в них нет яда. Так они показывали доверие и близость отношений. В современном этикете данный жест символизирует „искренность, дружбу и взаимное доверие“.
Саммит „Большой двадцатки“ — это платформа для общения лидеров промышленно развитых стран и стран с формирующийся экономикой, где гости должны следовать правилам хозяев, а хозяева — правилам гостей. Одним словом, все могут вести себя, так, как привыкли.
Главное, чтобы между гостями и хозяевами не возникало разногласий: „лучше ложиться в постель чистым, чем испачканным в соевом соусе“.