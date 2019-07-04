The Beijing News (Китай): кто бы мог подумать, что в термокружке Путина может быть столько загадок

The Beijing News (Китай) . На банкете в честь окончания саммита «Большой двадцатки» в Осаке всеобщее внимание привлек к себе белый термос, с которым пришел президент России Владимир Путин . Непрозрачная термокружка сразу же стала лидером продаж в интернет-магазинах, всех интересовало ее содержимое. Выдвигались самые разные версии: от вина и пива до «безопасности», пишет издание

29 июня завершился саммит «Большой двадцатки» в Осаке, во время которого можно было наблюдать немало любопытных мелочей. Например, много внимания привлек к себе белый термос, появившийся у президента России Владимира Путина на банкете в честь окончания саммита.

Белая термокружка не уступает золотому кубку с саке

Саммит лидеров стран «Большой двадцатки» — самая главная встреча на высшем уровне. Где еще, помимо Генеральной Ассамблеи ООН , можно наблюдать такое «скопление» глав государств?

На мероприятии такого формата даже официальный банкет должен проходить по правилам. Внимание следует уделить еде и напиткам для гостей, а также с помощью чего они это делают.

Независимый во мнениях и поступках Дональд Трамп отличился и здесь. Для него был специально приготовлен стеклянный бокал, в который налили не вино, а его любимую кока-колу.

Остальные, в особенности европейцы, сторонники «старого этикета», решили не выделяться.

Однако всегда найдется человек, независимый в своих мнениях и поступках: очень быстро все заметили, что в руках у Путина не бокал, а белая термокружка с двуглавым орлом. Когда Трамп чокнулся своим бокалом, в котором была диетическая кола, с термосом Путина, содержимое которого никто не знал, в зале раздался звонкий и ритмичный звук исторической важности.

Путин привлек всеобщее внимание, но так и не раскрыл тайну, что только подогрело обсуждения содержимого его белой термокружки. Спустя несколько дней на различных интернет-платформах в Китае и за его пределами начали продаваться копии того самого термоса.

Что же было в термокружке?

Не так важно, был ли термос Путина сделан из нержавеющей стали или мифического титана, главное, что он был непрозрачным.

Поэтому невозможно было узнать, пил ли Путин во время банкета, а если пил, то что и какого цвета был его напиток. Говорят, что все это время российский президент пил только из своего термоса и не притронулся к вину и воде, которое принимающая страна так любезно поставили на стол.

Так что же было в термосе Путина? И было ли там что-нибудь вообще?

Продавцы копий того самого термоса на Амазоне ( Amazon ) говорили, что Путин пил горячий кофе, так как такие термокружки обычно используют именно для горячих напитков. Многие поддерживали эту точку зрения, утверждая, что Путин привык пить кофе после еды. Но ведь с Трампом он чокался во время еды, а не после.

Некоторые думали, что там был алкоголь, предполагая, что японские спиртные напитки показались Путину непривычными. Но люди, знакомые с привычками российского президента, тут же начали возражать: несмотря на любовь русских к алкоголю, нынешний российский президент может считаться исключением, а слава «алкогения» уже закрепилась за его предшественником — Ельциным. Путин почти не пьет, даже ненавидит алкоголь и только иногда позволяет себе глоток пива. Но в термокружке точно не могло быть никакого алкоголя.

Вероятно, узнав, сколько внимания привлек термос президента, вечером 29 июня его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил официальным российским СМИ, что в термосе Путина был самый обычный чай:

«Путин привык пить чай из этой кружки, не более того».

В России действительно существует традиция заваривать и пить чай, поэтому любовь Путина к этому напитку вполне логична. Однако российская и японская чайная культура разительно отличаются друг от друга. Сложно представить, что ради двух рабочих дней в Осаке российский президент привез с собой свой чай.

Самые внимательные могли заметить, что во время пресс-конференции на российском телевидении в этом и прошлом году в руках у Путина был тот же самый термос. Могло сложиться впечатление, что за последние годы у президента появилась привычка появляться в общественных местах со своим стаканом, чтобы не пить из «общественных».

В обсуждении на одном арабском новостном сайте высказывалась мысль, что «в термосе у Путина „безопасность"“.

Быть независимым, делать то, что нравится

Для европейцев старой закалки все это выглядело неподобающим. Обычай чокаться идет из Древнего Рима, где военные и гладиаторы делали так, чтобы их напитки смешивались, показывая тем самым, что в них нет яда. Так они показывали доверие и близость отношений. В современном этикете данный жест символизирует „искренность, дружбу и взаимное доверие“.

Саммит „Большой двадцатки“ — это платформа для общения лидеров промышленно развитых стран и стран с формирующийся экономикой, где гости должны следовать правилам хозяев, а хозяева — правилам гостей. Одним словом, все могут вести себя, так, как привыкли.

Главное, чтобы между гостями и хозяевами не возникало разногласий: „лучше ложиться в постель чистым, чем испачканным в соевом соусе“.