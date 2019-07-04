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Путин назвал ключевое отличие России от США 

РИА Новости + ещё 3 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россия не вмешивается в дела других стран, это ключевое отличие от США и ряда их союзников, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Seraпрезидент РФ Владимир Путин. В четверг Путин совершит визит на Апеннины, в ходе которого проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем совета министров Джузеппе Конте и встретится с папой Римским Франциском. Текст интервью Corriere приводит на итальянском.
"Обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы являются верхом абсурда. Широко известно, чем все закончилось — ничем, провалом", — сказал Путин.
По его словам, отсутствие заговора подтвердили выводы комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера: "им не удалось собрать факты просто потому, что они не существуют".
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Политика , Роберт Мюллер , ФРАНЦИСК , Владимир Путин , США
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