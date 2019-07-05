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На встрече Путина с папой Римским произошел конфуз 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 54 47 минут назад
На встрече российского лидера Владимира Путина и папы Римского Франциска в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане произошла неловкая ситуация.
Момент попал на видео (с 32-й минуты).
Путин и папа Римский обменялись рукопожатиями и направились в зал. В дверях возникла заминка: президент жестом предложил главе Католической церкви войти в комнату первым, а Франциск с улыбкой ответил тем же жестом. Путин, кивнув, вошел первым.
Владимир Путин прилетел в Италию в четверг. Встреча президента с понтификом длилась около часа. Беседа проходила в формате один на один. Затем он провел переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте, а также встретился с Сильвио Берлускони.
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Политика , Видео , ФРАНЦИСК , Владимир Путин , Сильвио Берлускони , Католическая церковь , Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
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