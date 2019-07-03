Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле подтвердили разговор Путина с премьером Нидерландов о MH17 

RT на русском + ещё 16 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Песков сообщил, что это была краткая беседа «на ногах».
«Помимо премьер-министра Нидерландов Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита», — рассказал пресс-секретарь.
Он отметил, что позиция Россия «предельно понятна» и «последовательна».
«Она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации. Вот такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и других странах», — добавил Песков.
Ранее Рютте заявил, что обсуждал с Путиным на саммите G20 в Осаке крушение Boeing.
Суд по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года.
RT на русском: последние новости
Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год Путин выразил соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников Путин отменил своё участие в форуме «Реки России»
Комментарии
Политика , Марк Рютте , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Boeing , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина пожара на секретной подлодке31
Установлено имя четвертого погибшего подводника2
«Людей на перевале Дятлова убили военные. Убивали умело»3
Это где-то внутри: Грачева снялась в откровенной фотосессиии
«Все бандиты заезжают на перрон»
Видео
00:15
Названа причина пожара на секретной подлодке
Происшествия
00:16
Травлю Пугачевой связали с Алибасовым
Шоу-бизнес
06:51
Россиянин арендовал «Форт Бояр» на свой юбилей
В мире
01:25
Украина задумала дематюкацию языка
В мире Украина
04:27
Зеленский рассмешил канадцев
В мире
01:00
Волочкова получила травму
Шоу-бизнес
01:02
Качнувшая права россиянка рассказала о последствиях
Общество
03:16
Глобальное потепление изменило Россию
Погода
00:23
Трагедия на подлодке: Путин сообщил о гибели Героев России
Политика Армия
01:13
Установлены личности погибших Героев России
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение