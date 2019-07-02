Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трагедия на подлодке: Путин сообщил о гибели двух Героев России 

Рамблер 12 минут назад
Президент России Владимир Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу вылететь в Североморск, чтобы выяснить причины трагедии, в результате которой погибли 14 моряков-подводников. Об этом сообщает ТАСС.
«Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии», — сказал Путин в ходе экстренного совещания с Шойгу.
Президент выразил соболезнования семьям погибших офицеров и поручил оказать им необходимую помощь.
Путин сообщил, что в числе погибших — двое Герое России и семеро капитанов 1 ранга.
«Это большая потеря для флота и армии», — сказал президент России.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 1 июля на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли четырнадцать российских военнослужащих. В ведомстве рассказали, что пожар возник при проведении биометрических измерений в ходе изучения моряками придонного пространства и дна Мирового океана. Аппарат находился в российских территориальных водах. Причиной смерти подводников стало отравление продуктами горения.
Комментарии65
Политика , Армия , Видео , Происшествия , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Министерство обороны , Североморск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Почему G20 стал победой Путина70
Пожар на подлодке: как погибли 14 моряков70
Путин изменил планы после гибели моряков86
Россиянин арендовал шоу «Форт Боярд» на свой юбилей3
Застрелен экс-лидер уральских киргизов2
Видео
01:01
Трагедия с моряками: на месте ЧП нашли выживших
Армия Войска
00:28
Киркорова вмешался в скандал с Пугачевой
Шоу-бизнес