Президент России Владимир Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу вылететь в Североморск, чтобы выяснить причины трагедии, в результате которой погибли 14 моряков-подводников. Об этом сообщает ТАСС.
«Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии», — сказал Путин в ходе экстренного совещания с Шойгу.
Президент выразил соболезнования семьям погибших офицеров и поручил оказать им необходимую помощь.
Путин сообщил, что в числе погибших — двое Герое России и семеро капитанов 1 ранга.
«Это большая потеря для флота и армии», — сказал президент России.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 1 июля на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли четырнадцать российских военнослужащих. В ведомстве рассказали, что пожар возник при проведении биометрических измерений в ходе изучения моряками придонного пространства и дна Мирового океана. Аппарат находился в российских территориальных водах. Причиной смерти подводников стало отравление продуктами горения.