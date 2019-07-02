Путин отреагировал на гибель моряков

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Путин потребовал провести тщательное расследование пожара на глубоководном аппарате ВМФ 

ТАСС 14 минут назад
Путин на встрече с Шойгу потребовал провести тщательное расследование причин пожара на глубоководном аппарате ВМФ.
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Политика , Армия , Видео , Происшествия
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