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Путин изменил планы после гибели моряков-подводников 

Рамблер + ещё 7 32 минуты назад
Президент России Владимир Путин отменил поездку на форум «Реки России», передает ТАСС.
Вместо поездки на форум президент встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Тема встречи Путина и Шойгу не называется, однако, предположительно, на ней будет обсуждаться гибель 14 моряков-подводников при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Минобороны сообщило о гибели 14 подводников
Сообщение об отмене участия президента в форуме появилось после заявления Минобороны о пожаре.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 1 июля на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли четырнадцать российских военнослужащих. В ведомстве рассказали, что пожар возник при проведении биометрических измерений в ходе изучения моряками придонного пространства и дна Мирового океана. Аппарат находился в российских территориальных водах. Причиной смерти подводников стало отравление продуктами горения.
«Газета.ру» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет, что ЧП произошло на научно-исследовательском аппарате, который представляет собой атомную глубоководную станцию проекта 10831. Ее бортовой номер — АС-31. По данным издания, произошло короткое замыкание в электрических сетях атомной глубоководной станции и возник пожар. Силами экипажа он был потушен, парами горения были отравлены четырнадцать офицеров. Оставшиеся в живых подводники произвели экстренное всплытие АС-31.
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Политика , Видео , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Министерство обороны , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС
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