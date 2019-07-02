Путин изменил планы после гибели моряков-подводников

Президент России Владимир Путин отменил поездку на форум «Реки России», передает ТАСС.

Тема встречи Путина и Шойгу не называется, однако, предположительно, на ней будет обсуждаться гибель 14 моряков-подводников при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Сообщение об отмене участия президента в форуме появилось после заявления Минобороны о пожаре.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 1 июля на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли четырнадцать российских военнослужащих. В ведомстве рассказали, что пожар возник при проведении биометрических измерений в ходе изучения моряками придонного пространства и дна Мирового океана. Аппарат находился в российских территориальных водах. Причиной смерти подводников стало отравление продуктами горения.

«Газета.ру» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет, что ЧП произошло на научно-исследовательском аппарате, который представляет собой атомную глубоководную станцию проекта 10831. Ее бортовой номер — АС-31. По данным издания, произошло короткое замыкание в электрических сетях атомной глубоководной станции и возник пожар. Силами экипажа он был потушен, парами горения были отравлены четырнадцать офицеров. Оставшиеся в живых подводники произвели экстренное всплытие АС-31.